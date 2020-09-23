США указали Японии на нерациональность нового плана укрепления ПРО

Соединенные Штаты считают, что рассматриваемый Японией вариант укрепления противоракетной обороны (ПРО) путем строительства специализированных кораблей для противодействия исключительно баллистическим ракетам является затратным и нерациональным, сообщили источники телеканала NHK в кабмине Японии.

Американская сторона полагает, что использование элементов наземных комплексов Aegis Ashore, от размещения которых Япония отказалась, может привести к большим бюджетным тратам и техническим проблемам. В частности, речь идет о необходимости дорогостоящего переоборудования с целью установки на корабли предназначенных для наземного размещения систем. Также США заявляют, что для сохранения эффективности комплексов в море потребуется провести и другие технические изменения, передает ТАСС.

Напомним, в начале сентября стало известно, что правительство Японии в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность постройки специализированных кораблей для защиты от баллистических ракет.

Вконце июня Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore, после чего в Токио задумались о вариантах укрепления противоракетной обороны страны. Ранее Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis.

Как подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии.

Военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Япония может отказаться от ПРО США из-за России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США.