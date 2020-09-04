Япония собралась построить корабли для защиты от баллистических ракет

Правительство Японии в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность постройки специализированных кораблей для защиты от баллистических ракет, сообщила The Nihon Keizai Shimbun.

На постройку специализированных кораблей для защиты от баллистических ракет может быть использовано оборудование, которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о радаре SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin, который в случае с реализации плана по строительству новых кораблей, будет, скорее всего, размещен на суше, передает ТАСС.

Правительство Японии также продолжает рассматривать вариант увеличения числа кораблей с системами Aegis или возможность строительства плавающих платформ с целью установки на них радара и элементов ПРО. Первый вариант достаточно дорогостоящий и требует дополнительного обучения и специалистов для несения службы на таких кораблях. Платформы в море в свою очередь решат проблему падения разгонного блока в неопределенном месте, однако они крайне уязвимы для торпедной атаки.

В любом из трех перечисленных планов возможно использование оборудования для Aegis Ashore. По мнению правительства, это поможет существенно сэкономить средства на укрепление ПРО.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Напомним, в конце июня Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore, после чего в Токио задумались о вариантах укрепления противоракетной обороны страны. Ранее Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis.

Как подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии.

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