ФСБ задержала в Крыму россиянина и украинца за экстремистские призывы

ФСБ в Крыму задержала украинца, подозреваемого в призывах к экстремизму, и жителя Евпатории, который, по версии следствия, публично оправдывал и пропагандировал терроризм.

«В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября был задержан сотрудниками УФСБ. Кроме того, 21 сентября УФСБ задержан гражданин РФ 1992 года рождения, причастный к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма», – цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

У россиянина нашли компоненты взрывных веществ, предметы, «внешне схожие с огнестрельным оружием», боеприпасы, экстремистские листовки и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного.

Украинец, по данным ФСБ, приехал на полуостров, чтобы найти сообщников для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. По месту его пребывания нашли экстремистские листовки и средства связи, с помощью которых тот вел противоправную деятельность.

«Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Решением Киевского районного суда города Симферополя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

Россиянин же подозревается по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»

«Используя личную страницу социальной сети, разделяя и поддерживая деятельность украинских националистических группировок, [он] разместил материалы с угрозами осуществления взрыва административных зданий республики Крым. Указанное лицо также причастно к распространению агитационных листовок экстремистской направленности», – добавили в ФСБ.

Жителя Евпатории заключили под стражу, устанавливаются возможные сообщники.

В конце августа в Крыму задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Челебиджихана». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.