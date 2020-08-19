Участника незаконного украинского батальона задержали в Крыму

В Крыму задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон им. Челебиджихана» , ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«19 августа сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В январе 2019 года был выявлен и задержан житель Республики Крым, 1994 года рождения, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон им. Челебиджихана».

Батальон был создан бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. В начале 2014 года он поддерживал воссоединение полуострова с Россией, но позже совместно с экстремистами запрещенного в России меджлиса устроил продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду Крыма. Участники формирования перекрыли дороги и подорвали ЛЭП в Херсонской области.