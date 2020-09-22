Медведев рассказал о предотвращенных терактах на транспорте

За последние два года на транспорте в России не произошло ни одного теракта, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Что особенно важно – начиная с 2018 года транспорт удалось полностью оградить от действий террористов», – цитирует ТАСС Медведева.

Он привел данные Национального антитеррористического комитета, согласно которым в 2019 году удалось предотвратить 34 теракта, нейтрализовать и задержать около 1 тыс. террористов и их пособников.

Кроме того, зампредседателя Совбеза призвал принять дополнительные меры по охране мест постоянного базирования судов с ядерными установками.

«Обеспечение безопасности на транспорте – это во многом защита национальных интересов страны, тем более что, мы все прекрасно понимаем, преступники, террористы постоянно ищут новые возможности для совершения своих преступных действий», – сказал он.

Медведев отметил, что от этого напрямую зависит в том числе укрепление позиций России в Арктике, а также безопасность других важных узлов и объектов.

Ранее первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщил, что за 2019 год в России предотвратили 34 теракта на стадии подготовки.