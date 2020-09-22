Корабли и авиация ЧФ выполнили ракетные стрельбы на учениях «Кавказ-2020»

Корабли и авиация Черноморского флота осуществили ракетный удар по боевым судам условного противника в ходе учений «Кавказ-2020», сообщило Минобороны.

«В ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей условного противника во взаимодействии с самолётами морской авиации и противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Отмечается, что корабли нанесли удар по сложной мишенной позиции, имитирующей боевые суда противника, залпом двух противокорабельных ракет «Москит», а затем по мишени выполнили бомбовый удар пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М и пара многоцелевых истребителей Су-30СМ с дострелом крылатыми ракетами.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД