Кремль назвал тему встречи Путина с сенаторами

Встреча президента Владимира Путина с членами Совета Федерации, которая запланирована на 23 сентября, будет приурочена к возобновлению работы сенаторов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это выступление, встреча с сенаторами, они начинают возобновлять свою работу. И как раз к началу сессии приурочено это выступление», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, чему будет посвящена завтрашняя встреча президента с членами Совета Федерации.

Он добавил также, что Путин во вторник встретится с главой Росмолодежи Александром Бугаевым.

«У него на докладе будет руководитель Федерального агентства по делам молодежи Бугаев Александр», – сказал Песков.

Бугаев, по словам Пескова, расскажет президенту, «как обстоят дела в плане работы с молодежью».