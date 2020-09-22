В СЕ призвали Белоруссию присоединиться к конвенции против пыток

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с информацией о жестоком обращении с задержанными на манифестациях в Белоруссии и призвала власти республики присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток.

По словам Миятович, «спустя более чем месяц после начала массовых протестов после президентских выборов в Беларуси ситуация с правами человека в стране остается крайне тревожной», передает ТАСС.

Комиссар Совета Европы по правам человека осудила «насилие со стороны сил правопорядка» в отношении «ненасильственных демонстраций».

Миятович отметила, что хотя Белоруссия не является страной Совета Европы, она должна следить за соблюдением международного права, поскольку «запрет пыток и жестокого обращения носит абсолютный и императивный характер».

Комиссар СЕ заявила о свидетельствах правозащитников и медицинских записях, согласно которым сотрудники белорусских правоохранительных органов систематически и преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению во время содержания под стражей. По ее словам, во многих случаях обращение было настолько жестоким, что могло быть приравнено к пыткам в различных формах.

«Это нужно немедленно прекратить, – подчеркнула Миятович. – Я призываю Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток, которая открыта для государств, не являющихся членами, поскольку она устанавливает механизм мониторинга, основанный на инспекциях мест содержания под стражей, который может помочь государствам полностью соблюдать европейские стандарты в области прав человека».

Комиссар СЕ выступила за «быстрое, прозрачное и независимое расследование всех утверждений о пытках и жестоком обращении», а также призвала наказать виновных «независимо от того, действовали ли они официально или нет». Она добавила, что, согласно основным рекомендациям ООН о возмещении ущерба жертвам серьезных нарушений прав человека от 2005 года, власти Белоруссии должны содействовать реабилитации пострадавших, отталкиваясь от индивидуальных нужд каждого их них.

Напомним, в прошлую пятницу Совет ООН по правам человека принял инициированную Германией от имени Евросоюза резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией. Документ призывает белорусское руководство начать диалог с оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество.

На сессии СПЧ ООН экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала к «незамедлительному международному вмешательству» в ситуацию в республике. Она заявила, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

Между тем постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе дискуссии в СПЧ ООН заявил о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, так как оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей увидел в резолюции СПЧ опасный прецедент, так как в уставе ООН прописано невмешательство во внутренние дела стран.

В МИД России подчеркнули, что резолюция СПЧ ООН по Белоруссии была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права, поэтому юридически ничтожна.

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