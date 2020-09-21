В Индии туристы изнасиловали гида в отеле

В Дели началось расследование группового изнасилования в пятизвездочном отеле, о котором заявила туристический гид.

Пострадавшая рассказала, что ее заманили в отель обещанием выдать ссуду под низкий процент, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, номер в гостинице был забронирован на имена двух бизнесменов. Всего в преступлении участвовали шесть человек, все они арестованы.

Ранее в Турции задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах к 15-летней россиянке, приехавшей отдыхать с семьей.