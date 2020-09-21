Мастерская управления «Сенеж» запустила программу подготовки женщин-лидеров

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
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Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Мастерская управления «Сенеж» запустила программу подготовки женщин-лидеров

    21 сентября 2020, 19:54

    Текст: Ольга Никитина

    В понедельник, 21 сентября, в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» начались занятия в рамках новой образовательной программы «Женщина-лидер». Программа реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации с целью формирования и развития сообщества успешных женщин.

    О старте программы для женщин-лидеров рассказала в начале сентября в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» председатель Совета Федерации России, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. В понедельник она приняла участие в презентации программы.

    «Инициаторы программы – Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия – страна возможностей» – очень точно уловили общественный запрос. В современном мире именно женщины, с органически присущей им склонностью к поиску компромисса, умению поставить себя на место другого, понять его мотивы, найти взаимоприемлемое решение – могут добиться впечатляющих результатов. И дальше, уверена, потребность в новом, более мягком стиле управления будет только увеличиваться. Запрос на женское лидерство растет – во всем мире, и в нашей стране. И тот проект, который мы сегодня запускаем, – один из способов ответить на него. Знаю, разработчики программы сделали все, чтоб его участницы получили ответы на актуальные вопросы, приобрели современные управленческие навыки и компетенции. В итоге – они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал. В России условия для этого есть», – приводятся слова Матвиенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Слушателями программы стали активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в программе «Женщина-Лидер» четыре модуля – три онлайн и один офлайн, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории Мастерской управления «Сенеж». В группе слушателей полного курса программы более 120 человек из почти 40 российских регионов.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на открытии программы отметил, что в конкурсе «Лидеры России» с каждым годом участвует все больше женщин, что говорит об активной их включенности в общественную жизнь и предпринимательскую деятельность, а также о том, что в прошлое уходят стереотипы о «женских» и «мужских» профессиях.

    «Мы каждый год призываем женщин активнее участвовать в проектах платформы «Россия – страна возможностей», и искреннее радуемся за их успехи. В этом сезоне, например, в «Лидерах России» у нас 19% суперфиналистов (58 человек) – женщины. А среди победителей – уже четверть! Это самый большой процент за все три сезона. Мы считаем, что различные образовательные проекты, повышение квалификации – это отличный инструмент вовлечения в сообщество профессионалов, лидеров, причем как женщин, так и мужчин. И я надеюсь, участницы нашей программы будут после ее завершения среди экспертов, спикеров, модераторов и наставников наших образовательных программ и проектов», – сказал Комиссаров.

    В составе группы слушателей примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все – более 90%, треть имеет стаж руководства от 5-10 лет.

    «В условиях новой реальности значительно растет запрос женщин на их участие во всех сферах жизни общества: цифровой экономике, промышленности, продвижении социальных инноваций, международной кооперации и развитии территорий. Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких лет наша страна входит в тройку лидеров по уровню развития женского лидерства и числу женщин на высоких руководящих должностях. Такой результат стал возможен благодаря большой системной работе, направленной на развитие программ женского лидерства и эффективных социальных лифтов. Соответствующие мероприятия по усилению роли женщин в социально-экономическом развитии страны и общественно–политической жизни предусмотрены Национальной стратегией действий в интересах женщин и активно реализуются в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума», – сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

    Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, рассматривает новую образовательную программу как пространство для реализации новых возможностей жителей Югры.

    «Для участия в образовательной программе «Женщина-лидер» заявились 10 югорчанок. У моих землячек задача получить необходимые знания и навыки для реализации собственных возможностей. Эта программа позволит им найти максимум возможностей в самой себе для их полезного использования на рабочем месте, в регионах и стране в целом. В женщинах соединены креативность, творческое начало, смелость, умение брать на себя ответственность за детей, родных и близких. Желаю успехов всем участницам проекта», – сказала Комарова.

    Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, обратила внимание, что не разделяет лидерство по гендерному принципу, но всегда поддерживает программы для женщин, в том числе такие, где наставником молодых являются опытные профессионалы.

    «Я поддерживаю все женские платформы и среди них самая глобальная это Евразийский женский форум. Это место, где женщины могут обсудить повестку, проблемы и возможности, совместные инициативы. Еще для женщин очень важен пример успешного лидера – успешного руководителя, которая имеет семью и детей, и достигла значимых результатов, смогла реализовать свой потенциал. Надеемся, что слушатели найдут таких наставников в программе», – сказала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

    Марина Ракова, вице-президент Сбербанка, рассматривает программу «Женщина-лидер» как возможность активным участницам проекта объединиться и создать сообщества для созидания и реализации новых идей.Она подчеркнула, что «в связи с изменением образовательного трека на первый план выходят мягкие навыки, в том числе умение выстраивать коммуникации и работать в команде».

    Ксения Разуваева, директор ФГБУ «Роспатриотцентр», обратила внимание, что женщин-управленцев, лидеров, с каждым днем становится все больше. «Они очень гармоничны, профессиональны и мотивированны, у них потрясающая интуиция, умение выстраивать коммуникацию и находить подход к людям. Все это в совокупности с профессионализмом дает очень высокие навыки управления и принятия решений. Особенно это касается гуманитарных сфер, где система выстраивается вокруг человека», – отметила Ксения Разуваева.

    Также она добавила, что особенно развиты лидерские качества у подрастающего поколения: «Мы сейчас вместе с АНО «Россия – страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и партнерами реализовываем масштабный конкурс для школьников – «Большая перемена», в котором приняли участие больше 1 млн старшеклассников. Почти 70% полуфиналистов – девушки. Они справляются с тяжелейшими взрослыми задачами от крупнейших компаний и обходят своих сверстников-парней. Девушки, женщины, очень конкуренты сегодня. И я очень надеюсь, что программа позволит вовлечь еще большее количество женщин в активную общественную жизнь и в сферу государственного управления», – сообщила Ксения Разуваева.

    Эксперты программы «Женщина-Лидер» в течение трех месяцев будут обучать активных в бизнесе и общественной жизни женщин современным управленческим навыкам и компетенциям.

    «Женщины по-иному реализуют свой лидерский потенциал, чем мужчины. Недаром говорят, о «мягкой силе», особом виде управления, сложном и органичном, который доступен зачастую лишь женщинам. Вместе с нашими участницами–женщинами, обладающими лидерским качествами, мы будем рассматривать женское лидерство через призму управленческих технологий. Мы попытаемся ответить на вопросы, что влияет на баланс разных жизненных сфер –личной и профессиональной, и как женщина может его поддерживать? Как руководит и управляет женщина, и как создается ее авторитет? Все эти темы включены в повестку новой образовательной программы, которую открывает Мастерская управления «Сенеж», – сказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

    Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.


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