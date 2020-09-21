В Ингушетии по нацпроекту закупили новую спецтехнику для борьбы с пожарами

В министерство природных ресурсов и экологии республики Ингушетия поступили два грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси с краново-манипуляторной установкой, эта спецтехника предназначается для борьбы с пожарами в регионе.

Новая специализированная техника предназначена для лесопожарных центров Ингушетии. Ключи от техники в скором времени передадут Сунженскому и Назрановскому лесопожарным центрам для использования в работе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оснащение специализированных учреждений Ингушетии лесопожарной техникой и оборудованием проводится рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Это вторая поставка такой техники в этом году в регионе. В начале сентября этого года уже получены два квадроцикла и два прицепа.

Ингушетия при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в 2019 году получила 18 единиц техники.

В ближайшее время планируется закупка устройств для мониторинга с беспилотным летательным аппаратом.

Специализированная автотехника необходима для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а квадрокоптеры – для ведения контроля и мониторинга лесного комплекса с воздуха.

Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров на 47%.