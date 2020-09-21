Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что вернется в республику тогда, когда действующие власти и оппозиция начнут переговоры.

«Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Белоруссию с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Белоруссию», – заявила Тихановская в Брюсселе перед белорусской диаспорой, передает РИА «Новости».

Также она поблагодарила сторонников, живущих в Брюсселе, за проявленную поддержку.

Рядом со зданием Европарламента собрались несколько десятков демонстрантов, которые выражают свою поддержку Тихановской. Также к ним присоединились депутаты Европарламента.

Накануне Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.