Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.

«Фавипиравир» может стать третьим по счету лекарством в Японии, одобренным для лечения коронавируса, передает ТАСС.

При этом в июле сообщалось, что клинические испытания продемонстрировали отсутствие у препарата эффективности при лечении коронавирусной инфекции: не было видимой разницы в результатах лечения коронавируса у тех пациентов, кто принимал «Фавипиравир», и тех, кто его не использовал.

Известно, что «Фавипиравир» эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.

Напомним, в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

Розничная цена препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») спрогнозирована на уровне от 11 тыс. 550 рублей за упаковку.