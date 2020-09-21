В России оценили ультиматум США о продлении ДСНВ

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21 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
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Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    В России оценили ультиматум США о продлении ДСНВ

       21 сентября 2020, 13:54
    Фото: flickr.com/people/dlbezaire
    Текст: Августин Северин

    «Американское предложение фактически переписать СНВ-3 вряд ли будет принято Москвой. Поэтому надо ожидать, что в отсутствие договоренности модернизация американских ядерных сил станет более скоростной и будет лучше финансироваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Злобин, комментируя ультимативное «хорошее предложение» Вашингтона о судьбе договора СНВ-3.

    «Предложение, думаю, не будет принято российской стороной, так как его суть – переписать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) полностью, включить туда новые российские вооружения, не подпадающие под действие этого соглашения, действующего с 2010 года. По возможности – открыть дверь для Китая в эти договоренности», – отметил политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

    Вашингтон сделал Москве «хорошее» предложение по СНВ-3, но если Россия не примет его, то после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится. Об этом накануне заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли. Срок действия договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, напомним, истекает 5 февраля 2021 года.

    Ультиматум Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями является попыткой давления на Россию и вызывает вопросы о реальном желании Вашингтона достичь договоренностей, отреагировал на заявление Биллингсли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    При этом в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя напомнил американской стороне, что Москва заинтересована в продлении СНВ-3, и подчеркнул, что прекращение договора будет большой ошибкой.

    «Поскольку предложение США фактически переписать СНВ-3 вряд ли будет принято Москвой, надо ожидать, что в отсутствие договоренности модернизация американских ядерных сил станет более скоростной и будет лучше финансироваться», – полагает Злобин.

    По мнению эксперта, «реакция США будет достаточно предсказуемой». «Американцы, безусловно, перейдут к созданию самых современных вооружений в ближайшие 5-7 лет, в том числе с выводом вооружений в космос, где уже существует довольно сильная спутниковая группировка», – указал Злобин.

    «Второе – американцы могут предпринять довольно солидный комплекс мер в сфере цифровой войны. Это и возможности ограничения скорости интернета и возможности России оперировать своими спутниками и средствами связи, – считает эксперт. – Здесь у Америки есть очень большой арсенал, подобным которому Россия пока не обладает. В-третьих, они будут давить на своих союзников, особенно в Европе, с тем, чтобы они тоже провели перевооружение и дали возможность разместить современные образцы штатовского оружия максимально близко к границам России».

    «От этого атмосфера российско-американских взаимоотношений, и без того очень непростая, будет продолжать ухудшаться, – прогнозирует Злобин. – Американцы могут применить более жесткие секторные санкции в отношении России, вплоть до отключения от системы SWIFT, хотя бы частичного, и начнут более последовательно проводить санкции в отношении российского топливно-энергетического и технологического комплексов. Особенно это коснется их европейских союзников, которые сегодня активно сотрудничают с Россией».

    В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

    В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась  спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

    Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.


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