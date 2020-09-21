В России оценили ультиматум США о продлении ДСНВ

«Американское предложение фактически переписать СНВ-3 вряд ли будет принято Москвой. Поэтому надо ожидать, что в отсутствие договоренности модернизация американских ядерных сил станет более скоростной и будет лучше финансироваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Злобин, комментируя ультимативное «хорошее предложение» Вашингтона о судьбе договора СНВ-3.

«Предложение, думаю, не будет принято российской стороной, так как его суть – переписать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) полностью, включить туда новые российские вооружения, не подпадающие под действие этого соглашения, действующего с 2010 года. По возможности – открыть дверь для Китая в эти договоренности», – отметил политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

Вашингтон сделал Москве «хорошее» предложение по СНВ-3, но если Россия не примет его, то после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится. Об этом накануне заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли. Срок действия договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, напомним, истекает 5 февраля 2021 года.

Ультиматум Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями является попыткой давления на Россию и вызывает вопросы о реальном желании Вашингтона достичь договоренностей, отреагировал на заявление Биллингсли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

При этом в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя напомнил американской стороне, что Москва заинтересована в продлении СНВ-3, и подчеркнул, что прекращение договора будет большой ошибкой.

«Поскольку предложение США фактически переписать СНВ-3 вряд ли будет принято Москвой, надо ожидать, что в отсутствие договоренности модернизация американских ядерных сил станет более скоростной и будет лучше финансироваться», – полагает Злобин.

По мнению эксперта, «реакция США будет достаточно предсказуемой». «Американцы, безусловно, перейдут к созданию самых современных вооружений в ближайшие 5-7 лет, в том числе с выводом вооружений в космос, где уже существует довольно сильная спутниковая группировка», – указал Злобин.

«Второе – американцы могут предпринять довольно солидный комплекс мер в сфере цифровой войны. Это и возможности ограничения скорости интернета и возможности России оперировать своими спутниками и средствами связи, – считает эксперт. – Здесь у Америки есть очень большой арсенал, подобным которому Россия пока не обладает. В-третьих, они будут давить на своих союзников, особенно в Европе, с тем, чтобы они тоже провели перевооружение и дали возможность разместить современные образцы штатовского оружия максимально близко к границам России».

«От этого атмосфера российско-американских взаимоотношений, и без того очень непростая, будет продолжать ухудшаться, – прогнозирует Злобин. – Американцы могут применить более жесткие секторные санкции в отношении России, вплоть до отключения от системы SWIFT, хотя бы частичного, и начнут более последовательно проводить санкции в отношении российского топливно-энергетического и технологического комплексов. Особенно это коснется их европейских союзников, которые сегодня активно сотрудничают с Россией».

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.