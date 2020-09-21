Москва выразила заинтересованность в продлении СНВ-3

Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), его прекращение будет большой ошибкой, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой», – сказал Небензя РИА «Новости».

Однако он отметил, что Россия сможет себя защитить, если договор не будет продлен. «Если Договор все же не будет продлён, мы найдем эффективные способы себя защитить», – сказал Небензя.

В сентябре сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.