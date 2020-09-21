Бывший гендиректор PepsiCo скончался в возрасте 99 лет

Способствовавший появлению газировки Pepsi в СССР бывший генеральный директор компании PepsiCo Дональд Кендалл скончался в возрасте 99 лет, сообщила компания.

«Все мы в PepsiCo опустошены в связи с гибелью Дона Кендалла. Он был архитектором семьи PepsiCo. Неустанно заботился о расширении нашего бизнеса, был бесстрашным руководителем и прирожденным продавцом. Он верил, что бизнес может способствовать налаживанию мостов между культурами», – передает РИА «Новости» заявление руководства PepsiCo.

В компании указали, что вице-президент США Ричард Никсон нанес визит в Москву. В то время в столице РСФСР проходила Американская национальная выставка. Никсон провел первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева к выставочному павильону Pepsi Cola и показал продукцию компании. Гендиректор Кендалл подал Хрущеву первую в его жизни колу. Через 14 лет «Pepsi стала первым американским товаром, который производился и продавался в России».

После кончины у Кендалла остались жена, четверо детей и 10 внуков.

Семья Кендалла в релизе заявила, что бизнесмен скончался в субботу у себя дома в окружении близких. Смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как «Пепси» «разоружила» СССР.