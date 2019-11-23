Западные СМИ рассказали, как «Пепси» «разоружила» СССР

Американская компания «Пепси» заключила «невероятный договор» с Советским Союзом, пишет финское издание Ilta-Sanomat. Автор статьи рассказал, почему СССР продавал «Пепси» военные суда, причем по смешной цене, и как компания стала монополистом на огромном советском рынке.

В 1959 году в Москве прошла «Американская национальная выставка», на которой США были представлены вице-президентом Ричардом Никсоном. На выставке американских предприятий присутствовал и руководитель СССР Никита Хрущев.

В начале 1970-х годов генеральным директором «Пепси» стал присутствовавший на этом мероприятии Дональд Кендалл. Впоследствии он заключил с Советским союзом договор, «условия которого сегодня кажутся невероятными», пишет Ilta-Sanomat. Содержание статьи приводит «ИноСМИ».

«Пепси» получила монопольное право на продажу и производство колы в Советском Союзе, закрыв выход на советский рынок своему конкуренту – «Кока-Кола». При этом у СССР не было западной валюты для оплаты колы. Сначала «Пепси» получала водку по бартеру. Тогда в Америке появилась водка «Столичная».

«Сначала все шло хорошо. Русские были в восторге от «Пепси», а американцам нравилась русская водка. Затем Советский Союз вторгся в Афганистан, и Соединенные Штаты ввели экономические санкции. Репутация Советского Союза в США рухнула, как и продажи водки «Столичная», – рассказывает автор статьи.

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В конце 80-х «Пепси» решила построить несколько заводов в Советском Союзе по производству колы и бутылок и развивать в стране другие свои бизнес-проекты, в частности сеть ресторанов «Пицца хат».

«В качестве бартера Советский Союз должен был построить нефтяные танкеры, которые «Пепси» продавала бы через своего норвежского партнера и сдавала в аренду. Старые долги Советский Союз должен был покрыть оружием другого типа. Мощная военная держава продавала «Пепси» военные суда по смешной цене. В их числе были, по меньшей мере, крейсер, фрегат, истребитель и около 17 подводных лодок», – пишет издание.

Ilta-Sanomat утверждает, что, согласно некоторым оценкам, благодаря сделке с Советским Союзом «в определенный момент у «Пепси» был шестой крупнейший военный флот в мире».

«Мы разоружили Советский Союз быстрее, чем вы», – шутил Кендалл в беседе с Брентом Скоукрофтом, советником президента США по национальной безопасности.

«Пепси», в свою очередь, продавала военные суда на металлолом и на полученную прибыль закрывала долги Советского Союза.

В 1990 году был заключен новый договор на 10 лет. По оценкам «Пепси», договор был заключен на 3 млрд долларов. После развала СССР заводы «Пепси» по производству бутылок оказались в Белоруссии, а по производству колы – в России. Сыр для ресторанов «Пицца хат», находящихся в России, остался в Литве, а литовцы «хотели продавать сыр тем, кто больше платил».

Нефтяные танкеры застряли на Украине, правительство которой заявило, что договоры, заключенные Советским Союзом, в стране не действуют.

На рынки стран, ранее входивших в состав СССР, вышла «Кока-Кола», и гегемония «Пепси» осталась позади, заключает финское издание.