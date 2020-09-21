Российские военные врачи задумались о проведении трансплантаций лица

Начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени Вишневского, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук рассказал о планах проведения в учреждении операций по трансплантации сердца, органов и тканей, «вплоть до трансплантации лица».

«До недавнего времени мы не могли проводить такие операции в госпитале Вишневского, но теперь получили соответствующую лицензию на проведение трансплантаций», – сказал Лищук в интервью РИА «Новости».

В этой связи в госпитале формируется специализированное отделение трансплантации сердца, органов и тканей. «Я бы хотел, чтобы мы занимались не только сердцем, но в наше ведение входили бы печень, почки, трансплантация пальцев рук, вплоть до трансплантации лица», – сказал Лищук.

На первом этапе госпиталь планирует выйти на 50 подобных операций в год, рассказал врач.

Всего, по его словам, в России около 1 тыс. человек стоит в очереди на трансплантацию различных органов, а срок ожидания достигает трех лет.

Напомним, в ноябре 2015 года Минздрав признал успешной первую в России операцию по пересадке тканей лица. Впервые операция по пересадке сложного комплекса тканей лица была проведена во Франции в 2005 году, когда пациенту пересадили подбородок, губы и нос.

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