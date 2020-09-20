Путин рассказал, как России удалось быстро создать медцентры

России благодаря силам Минобороны удалось в короткие сроки создать медицинские центры в условиях эпидемии коронавируса, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Они же военные, им некогда рассусоливать насчет документов. Но делают они все качественно. И экспертизы проходят, как положено», – заявил Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

Кроме того, президент добавил, что в современной России удалось воссоздать военно-строительную отрасль после постепенного развала в 90-е годы.

По его словам, в 90-е годы в этих подразделениях «по пять месяцев не выплачивали денежное содержание; очень много было там закрыто, прикрыто, перепрофилировано, акционировано».

«И смотрите, как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки как бы – шестнадцать центров сразу, меньше чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, современные центры, с полным оборудованием», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин в режиме телеконференции открыл два медицинских центра в Псковской области, построенных силами Минобороны России, и выслушал доклад о строительстве аналогичного медцентра в Туве.

Напомним, 30 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении строительства четырех многофункциональных медцентров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. Всего Минобороны возвело 16 медцентров в 15 регионах страны.