Кремль анонсировал открытие Путиным двух медцентров в Псковской области

Президент Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В середине дня он посредством телеконференции откроет два медицинских центра, которые построены министерством обороны в Псковской области, и кроме того, также выслушает доклад о том, как завершается строительство медицинского центра в республике Тыва», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что на предыдущих видеоконференциях, посвященных открытию таких объектов в регионах, говорилось о необходимости создания дополнительных центров.

«Как раз Минобороны в кратчайшие сроки отчитывается о завершении еще двух и о продолжении строительства еще одного», – уточнил представитель Кремля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД