Добровольцами на испытания вакцины от коронавируса в Москве записались более 60 тыс. человек, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Более 60 тыс. человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», – передает слова градоначальника ТАСС.

Собянин добавил, что от COVID-19 привиты уже свыше 700 человек, «все они чувствуют себя хорошо».

До этого стало известно о самочувствии первых тринадцати привитых от коронавируса москвичей.

Вместе с тем в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в России придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.

Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.