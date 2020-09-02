Соловьев объяснил блокировку стрима «Битва за Белоруссию» на YouTube

Блокировка стрима СоловьевLive «Битва за Белоруссию» была связана с установлением сервисом маркировки 18+, после подачи апелляции проблему устранили, сообщил ведущий Владимир Соловьев.

«На видео от 30.08.20 встал флажок 18+. Из-за этого видео нельзя было посмотреть не будучи авторизованным на платформе YouTube и не подтвердив свой возраст», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Соловьева, обычно такое предупреждение выставляется после массовых жалоб пользователей на содержимое в видео, либо если на содержимое срабатывают алгоритмы YouTube.

«Мы подали апелляцию, которая была рассмотрена модераторами YouTube в течении рабочего дня, понедельник был выходной в Лондоне. После рассмотрения нашего запроса с видео сняли флаг», – добавил он.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства».

При этом председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ на YouTube нужно признать цензурой и заставить компанию на территории России работать в рамках российского законодательства.