Член СПЧ: «Свобода богохульствовать» не должна вызывать межрелигиозной напряженности

В России, как и во Франции, художник волен изображать религиозную тему так, как считает нужным, но при этом следует учитывать чувства верующих, чтобы не вызвать межнациональной и межрелигиозной напряженности, заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о существовании в стране «свободы богохульствовать».

После того, как французская газета Charlie Hebdo выпустила в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году, Макрон заявил, что в стране существует «свобода богохульствовать, которая связана со свободой совести».

«Я считаю, что это слишком вольная интерпретация этого понятия («свобода богохульствовать» – прим. ВЗГЛЯД). В любом случае есть ценности демократии, которые никто не отменял, и если художник волен изображать религиозную тему, то, естественно, он должен подумать о том, как «слово наше отзовется» таким образом, чтобы не вызвать межнациональной и межрелигиозной напряженности, не оскорбить национальные религиозные чувства населения», – сказал Брод.

По его мнению, творческие люди не должны забывать об ответственности за свои поступки. Существуют разные направления искусства, даже провокационные, но тема межнациональных и межрелигиозных отношений очень тонка и чувствительна, отметил Брод.

«Каждый может выражать свои чувства в виде образов, но вопрос в том, насколько далеко заходит граница дозволенного. Не вызовет ли это обиды или напряженности со стороны части зрителей. То есть творец должен понимать результат своего детища, как оно будет воспринято теми или иными категориями и не ущемит ли оно чьи-то права, не вызовет ли оскорбления религиозных чувств», – считает член СПЧ.

Он отметил, что в России свободу творчества никто не ограничивает.

«У нас нет идеологических худсоветов, которые сверяют произведения искусства с теми или иными идеологическими установками. Конечно, встречаются разные трактовки и оскорбления верующих или каких-то других категорий граждан, но формально никаких ограничений у нас не существует», – заключил Брод.

В январе общественное движение «Сорок Сороков» посчитало, что Иван Ургант в рождественском выпуске своей передачи глумился над чувствами верующих во время интервью с французским актером Жераром Депардье, после чего организация призвала лишить его российского гражданства, а всех, работавших над выпуском, наказать.