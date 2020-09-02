Минск заявил о предотвращении в Белоруссии украинского сценария цветной революции

Белоруссия смогла избежать украинского сценария цветной революции, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий – сценарий цветной революции, организованной извне», – сказал Макей, передает РИА «Новости».

По его мнению, политическое противостояние в Белоруссии еще наблюдается, но его уровень гораздо ниже.

Макей также обратился к главе российского МИД.

«Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Белоруссии», – сказал Макей Лаврову.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в обмене мнениями с российской по всем актуальным вопросам.

«[Стороны] нацелены на открытый диалог», – цитирует Макея ТАСС.

Ранее в ходе встречи двух глав внешнеполитических ведомств была анонсирована встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Ее планируется провести в Москве в ближайшие две недели.