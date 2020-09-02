Россиян призвали не бояться летучих мышей из-за коронавируса

Летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, заразиться от них COVID-19 практически невозможно, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, история с передачей коронавируса летучих мышей к человеку, – очень редкое эволюционное событие, скорее, большая случайность, передает РИА «Новости».

«Никакой опасности в плане коронавируса эти летучие мыши не представляют. В каждый данный момент такие вирусы не образуются, переходящие на человека», – рассказал Альтштейн.

В связи с этим он призвал москвичей не бояться летучих мышей и не истреблять их.

«Свое дело коронавирус через летучих мышей уже сделал, он начал пандемию. Повторные случаи не исключаются, но будут очень редкими, может быть, через 200-300 лет, может, через 30 лет», – отметил вирусолог.

Также эксперт пояснил, чтобы любой вирус передался от животного человеку, у него должна произойти «серьезная мутация».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России проводится исследование наличия коронавируса у летучих мышей.

Напомним, источником нового коронавируса SARS-CoV-2, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

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