Неопознанные объекты на видео космонавта Вагнера оказались спутниками

Находящийся на МКС космонавт Иван Вагнер снял на видео объекты, ранее считавшиеся неопознанными, и рассказал, что это – космические аппараты.

Вагнер написал в Instagram: «Снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Это спутники, которых с каждым разом становится все больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах».

Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter таймлапс–видео, на котором запечатлел северное сияние и пять светящихся летающих объектов.

Он отмечал, что информация о них доведена до руководства Роскосмоса, материалы были направлены в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для дальнейшего анализа.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин предположил, что запечатленные Вагнером объекты, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что зачастую странные объекты в небе оказываются атмосферными явлениями.