Пушков возмутился западным «агрессивным идиотизмом»

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на скандал, разразившийся на Западе из-за критики немецкого композитора Людвига ван Бетховена на фоне протестов в поддержку чернокожих.

Пушков написал в Telegram, что «для совсем больных агрессивной толератностью уже и Бетховен плох, и его надо запретить – как «белого супрематиста», то есть сторонника идеи превосходства белой расы».

«Следующие на очереди из великих в списке идиотов от толерантности, надо полагать, Вагнер, Ницше, Киплинг, Верди и многие другие, которые не поддерживали лозунги ВLM, не сражались за «черные жизни» и не сносили статуи королей и императоров-колонизаторов. А то, что они жили очень давно, и тогда не было ни черных активистов, (...) ни троцкистов-трансгендеров, ни псевдоборцов с расизмом, эту публику не волнует. Главное – сносить, свергать, требовать и орать», – указал сенатор.

На его взгляд, «единственная польза от этого: западная элита заглянет в бездну этого агрессивного идиотизма, покушающегося на мировую культуру, а вместо нее предлагающего изображение своего накачанного наркотиками идола Джорджа Флойда на заборах, – и отшатнется в ужасе».

Ранее в США музыковед Нейт Слоун и композитор Чарли Хардинга заявили, что музыка Бетховена связана с «элитарной классической культурой, которая поддерживает правление белых мужчин и подавляет голоса женщин, чернокожих и ЛГБТ-сообщества», передает New York Post.

До этого Лондонский музей естествознания сообщил, что проверит коллекции на наличие признаков расизма, в том числе специалисты проведут ревизию образцов экзотических птиц, собранных натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова.

В свете протестов движения Black Lives Matter в музее намерены убедиться, что экспозиции не отражают «колониальные, имперские и рабовладельческие пережитки прошлого». Экспонаты, которые сочтут «проблематичными», могут переименовать или убрать.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты, митинги прошли и во многих странах Европы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит белых американцев «платить и каяться».

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