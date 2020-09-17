Кто учит белых американцев «платить и каяться»

Расизм всегда считался одной из основных проблем США. Но если это было актуально для периода Ку-клукс-клана и сегрегации, но теперь реальность другая − в Америке искусственно культивируется расизм, направленный против белых. Как это работает, и почему Трамп решил, что нашел решение этой проблемы?

Бум на лекции, семинары, тренинги и конференции по расовым вопросам возник в США еще несколько лет назад, но особую популярность все это приобрело в последние несколько месяцев. Таким образом государственные конторы и частные фирмы пытаются застраховать себя от проблем с движением Black Lives Matter.

Чернокожий сотрудник или клиент может заявить о расовом угнетении и нестерпимых моральных страданиях, которые ему причинила та или иная фирма. Поводом может стать что угодно – косой взгляд, неудачный комплимент, неправильный выбор вербальных или невербальных сигналов, не учитывающее расовых предпочтений меню или, напротив, «культурная апроприация».

На следующем этапе миллионы пользователей соцсетей одномоментно обвиняют компанию в расизме, как это было с производителями одежды H&М и владельцами бренда кукурузных хлопьев Kellog's. Если в первом случае гнев народных масс можно было понять (идею нарядить чернокожего мальчика в худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» трудно назвать удачной), то хлопья провинился только тем, что на коробке с ними были изображены исключительно белые дети.

В США ситуация обостряется тем, что уязвленных активистов готова поддержать целая армия адвокатов, специализирующихся на подобных спорах. Моментально подключатся и «звезды», желающие пропиарится на отказе сотрудничать с «токсичной» компанией. Это же придется сделать и ее партнерам по бизнесу, чтобы самим не попасть в категорию «токсичных». В свою очередь, разгоряченная толпа интернет-активистов постарается уничтожить десятилетиями выстраиваемую репутацию бренда за считанные дни.

Возможно, в будущем фирма сумеет выиграть иск, доказав, что никаким расовым угнетением не занималась. Но к тому времени ее бизнес, скорее всего, просто зачахнет.

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Именно эту проблему пытаются решить владельцы всемирно известных брендов, объявляя на весь мир о своей поддержке BLM, используя их символику и перечисляя десятки миллионов долларов на счета движения. А на низовом уровне фирмам помогают «инструкторы по многообразию», которые проводят в коллективах те самые семинары, воркшопы и практические занятия по развитию «расовой чувствительности».

В случае какого-либо скандала руководство фирмы сможет продемонстрировать в суде сертификат о том, что все сотрудники прошли «антирасистский курс», так что претензий к работодателю быть не может.

Идейная основа подобных тренингов – «критическая расовая теория». Это целое направление в юриспруденции, которое использует идею постмодернистской философии о том, что любая структура – текст, закон, традиция – является орудием угнетения. Если применить эту мысль к многонациональному обществу типа американского, получается, что любой закон или обычай в нем угнетает черное меньшинство в пользу белого большинства.

Эта в буквальном смысле слова подрывная теория была создана чернокожими студентами на юридическом факультете Гарварда. Будущие юристы смекнули, как поможет им в судах при защите цветных клиентов идея о том, что действующие законы системно угнетают расовые меньшинства.

Критическая расовая теория предполагает, что США – это расистское государство.

Все белые граждане принадлежат к привилегированному сословию, все черные – угнетены и страдают. Причем угнетает их буквально все – законы, обычаи, точные науки, логика, физика, высшая математика.

По мнению наиболее радикальных идеологов, вся интеллектуальная жизнь Запада — сущее оскорбление для чернокожих. В идеале она должна прекратиться, наука - исчезнуть, а от всей цивилизации пусть останется набор устных легенд, анекдотов, песен и танцев.

А пока что для компенсации своей привилегированности белые граждане должны платить и каяться, то есть спонсировать движения за права чернокожих и регулярно устраивать акции против властей и полиции.

На тренингах по «расовой чувствительности» миллионы американцев тому и учат - правильно каяться. В стране функционируют тысячи контор, предлагающих подобные курсы – в полной или сокращенной форме, вживую или онлайн. Занятия состоят из вступительного слова лектора, небольших сценок, которые разыгрывают собравшиеся, чтобы смоделировать и предотвратить возможные в рабочей среде конфликты, и выступлений участников, описывающих проблемы, с которыми они сталкиваются на расовой или гендерной почве.

Удовольствие это не из дешевых – самые продвинутые рыцари социальной справедливости берут за одно занятие по несколько десятков тысяч долларов. Наиболее ловким удается законтрактоваться в госконтору – там бюджеты подобных мероприятий составляют миллионы.

Одним из самых высокооплачиваемых инструкторов по «расовой чувствительности» сумел стать видный юрист и публицист Говард Росс. Последние годы он преподавал «расовое многообразие» в Министерстве финансов США, заработав на этом, по словам его критиков, больше пяти миллионов долларов. На сайте Росса говорится, что он вел подобные тренинги в крупнейших частных фирмах и госконторах в 47 штатах США и 40 зарубежных странах.

Подобные занятия проводились и в других федеральных ведомствах, включая ФБР.

В Пентагоне этой зимой оплатили инструкторов для проведения в 2020 году полномасштабного тренинга по предотвращению харассмента в отношении геев.

По заявлению руководства, курс занятий пройдут все военнослужащие – от рядовых до генералов.

Тренинги по предотвращению харрасмента в принципе пользуются популярностью в федеральных ведомствах и крупных фирмах – поводом к расцвету этого бизнеса стало движение MeToo.

Зачастую содержательная часть подобных занятий не выдерживает никакой критики. В течение 30-40 минут взрослые люди, уважаемые профессионалы выслушивают набор мантр в стиле «Черные жизни имеют значение» и повторяют их хором. Или учатся тому, что говорить цветному коллеге «какое хорошее у тебя произношение» – это не комплимент, а акт микроагрессии (ведь таким образом белый собеседник как бы предполагает, что все цветные говорят невнятно).

Американские консерваторы сравнивают тренинги с собраниями хунвейбинов времен культурной революции в КНР. Но иногда кажется, что у хунвейбинов все было как-то содержательнее.

Принудительных семинаров не могут избежать даже представители интеллектуальной элиты США. Недавно контракт на проведение тренингов по расовому и гендерному разнообразию заключили Национальные лаборатории Сандия. В течение трехдневных «курсов» ведущие физики страны, работающие над ядерным оружием, обсуждали свою привилегированность как «белых цисгендерных мужчин» и писали сочинения, в которых приносили извинения женщинам и цветным за свою исключительность.

Любая попытка уклониться от подобных семинаров или осудить их чревата остракизмом, однако смелые люди все еще находятся. Неделю назад школьные учителя Саратоги (Флорида) написали начальству форменный донос на своего инструктора по межрасовым отношениям. Чернокожий Шарроки Холли получил от Совета школ округа 115 тысяч долларов за семь лекций на тему расовой чувствительности.

«Он полчаса поговорил про BLM и про то, что все белые – расисты», – так описал лекцию Холли один из присутствовавших. Сейчас руководство округа пытается расторгнуть контракт с Холли, однако активист уже успел окучить тысячи других школ и в слушателях у него недостатка нет.

На этом фоне президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий «тренинги по расовой чувствительности» в федеральных агентствах США. Он охарактеризовал их как «сеющую рознь антиамериканскую пропаганду», на которую не должны тратиться деньги налогоплательщиков.

Однако указ Трампа относится только к федеральным ведомствам и не может ничего изменить на уровне штата или города, особенно если ими управляют представители Демократической партии. Демократы считают такие тренинги весьма полезными и используют их для промывки мозгов подрастающих поколений.

Сегодня «критическую расовую теорию» изучают более чем в двадцати университетах США. А тренинги по расовой и культурной чувствительности стали обязательным компонентом высшего образования.

В наиболее продвинутых городах и штатах гражданам навязывают такие занятия, начиная с младших классов школы. C 2018 года школы Нью-Йорка, Сиэттла, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Филадельфии, Бостона посвящают целую неделю в своем расписании акциям, урокам, сочинениям и мини-демонстрациям в поддержку BLM. Содержание уроков сводится к тому, что все белые – системные расисты, которые непрестанно угнетают черных. Что должны делать черные? Восставать и ломать систему.

Миллионы американцев, вовлеченных в эту массовую систему промывки мозгов, пытаются не замечать, что она вернула страну во времена расизма. Только теперь расизм направлен в другую сторону - против белого большинства Америки.

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