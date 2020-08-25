Гендерный большевизм как перспектива для Америки

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...

Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
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Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

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    Сергей Худиев

    Гендерный большевизм как перспектива для Америки

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		25 августа 2020, 09:08

    Съезд Демократической партии США, который прошел на прошлой неделе, привлек гораздо больше внимания, чем аналогичные съезды в прошлом. И это понятно: на наших глазах нарастает мировоззренческий конфликт, который будет иметь серьезнейшие последствия и для США, и для всего мира.

    Фигура Камалы Харрис (вице-президента, избранного Джо Байденом) показывает, что раскол в американском обществе будет только усиливаться. Чем знаменита Камала Харрис? Многим. В частности, своим участием в истории с преследованием журналиста Дэвида Делайдена. Преступление его состояло в том, что он притворился представителем несуществующей организации Biomax, заинтересованной в материалах для исследований, и вел переговоры с представителями сети абортариев Planned Parenthood о покупке органов младенцев, убитых в результате абортов. При этом он скрытно записывал их на видео.

    Из записей, затем выложенных в Сеть, явствовало, что Planned Parenthood не только торгует органами младенцев, но и изменяет сам процесс аборта таким образом, чтобы получить «образцы» неповрежденными. Записи показали также поразительный уровень цинизма, с которым представители этой организации обсуждали свой тошнотворный бизнес.

    Формально торговля человеческими органами – преступление, но в реальности преследованию подвергся журналист, который сделал ее достоянием гласности. Камала Харрис, горячая сторонница абортов вообще и Planned Parenthood в частности, была на тот момент прокурором штата Калифорния.

    Другие ее подвиги – того же рода – мы не будем перечислять, чтобы не сделать этот текст слишком объемным.

    Фото: Democratic National Convention/<br>Keystone Press Agency/Global Look Press

    Конечно, нынешний съезд Демпартии – не гром среди ясного неба. Конфликт развивался давно – и уже давно получил название «культурных войн». Речь шла о напряженности между теми, кто считал принципиально важной христианскую идентичность Америки, и теми, кто хотел бы преодолеть ее христианское наследие ради своего проекта будущего страны.

    Постепенно чаша весов склонялась в сторону прогрессистов – это стало особенно заметно, когда Верховный суд объявил «конституционным правом» однополый брак – пересмотрев таким образом определение самого базового института человеческого общества.

    По мере того, как могущество прогрессистов возрастало, становилось все более очевидно, что есть у революции начало, но нет у революции конца. Принудительная ЛГБТ-индоктринация в школах, принуждение христианских центров, помогающих беременным, давать им адреса абортариев, принуждение католических монахинь оплачивать контрацептивы (включая абортивные), принуждение школ допускать юношей-трансгендеров в туалет для девушек, клеймление всех, кто смел высказывать возражения, как ненавистников, злобных фанатиков, чьи руки по локоть в крови несчастных и замученных представителей меньшинств, изгнание с работы – в государстве или в корпорациях – за недостаточно прогрессивный образ мыслей. Все это развернулось уже при Обаме и привело к поражению демократов на выборах. Люди, которых все это достало, проголосовали за Трампа.

    После победы Трампа произошел определенный откат – Верховный суд США отменил ряд наиболее вопиющих решений местных властей, сам президент пообещал защищать свободу вероисповедания. Неудача 2016 года, однако, не заставила демократов притормозить.

    Если какое-то время назад разница между демократами и республиканцами носила довольно умеренный характер – обе стороны принадлежали к одной культуре и разделяли одни ценности – то сейчас мы наблюдаем фундаментальный конфликт мировоззренческого характера, напоминающий о гражданских войнах во Франции, России, Мексике или Испании.

    Человеческие общества часто формируют свое самосознание через противопоставление другому, чужому, враждебному. Долгое время Запад видел себя как оплот «христианской цивилизации», противостоящей «безбожному коммунизму».

    Когда коммунистический проект рухнул, многие думали, что наступил конец истории, и ценности рынка и личных свобод окончательно восторжествовали. Эти ожидания не сбылись. «Безбожный коммунизм», казалось, совершенно дискредитированный развалом социалистического лагеря, успешно прорастает уже внутри самих Соединенных Штатов – конечно, не без местных культурных особенностей, но вполне узнаваемый. В этой версии его можно было бы охарактеризовать как «гендерный большевизм» – революционная идеология, в которой роль передового класса, который снесет старый мир, отводится уже не пролетариату, а разнообразным меньшинствам – расовым и сексуальным.

    Его отличает все та же принципиальная враждебность к христианскому наследию нашей цивилизации. Оно воспринимается как источник угнетения, который следует искоренить ради наступления светлого будущего, по дороге уничтожив все те личные свободы, которые еще недавно считались принципиальными для западного образа жизни.

    Соединенные Штаты особенно подчеркивали свою приверженность свободе вероисповедания – это было государство, основанное благочестивыми беженцами из Старого Света, которые переплыли океан, чтобы свободно молиться по своей вере. Но времена изменились – и как Байден, так и Харрис известны своей последовательной борьбой со свободой религии.

    Конечно, прямо никто не заявляет о стремлении искоренить эту свободу. Как сказала Харрис, повторяя уже устоявшиеся формулировки, «свобода поклонения – это одно из самых драгоценных и фундаментальных прав в нашей стране. Но оно никогда не должно использоваться, чтобы дискриминировать или подрывать гражданские права других американцев».

    Поскольку «дискриминацией» считается абсолютно любое неповиновение прогрессивной идеологии (например, увольнение преподавателя воскресной школы, вступившего в однополый брак), в реальности речь идет именно об упразднении свободы вероисповедания как таковой. Это напоминает ситуацию в СССР – где формально свобода совести была прописана в Конституции.

    Отличие от СССР тут в том, что Джо Байден объявляет себя христианином и католиком – несмотря на то, что сами католики не допускают его к Причастию. Камала Харрис – формально баптистка. Более того, их сторонники вам скажут, что именно эти люди, насаждающие Содом и Гоморру железной рукой, и есть истинные христиане, преисполненные любви и милосердия. А вот те, кто держатся традиционных представлений о том, что убивать младенцев в утробах их матерей, а потом торговать их органами – неправильно, на самом деле злобные фанатики, чуждые учению Иисуса. Им бы, злыдням, только подискриминировать кого.

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    Это можно сравнить с таким явлением, как культурная апроприация. На современном Западе считается возмутительным проявлением расизма, если белый человек нарядится, например, в костюм индейца. Этим он как бы похищает чужое культурное наследие. Продолжая аналогию, можно заметить, что прогрессисты ведут себя так, как если бы белые не только нарядились индейцами, но и стали уверять, что истинные индейцы тут они. 

    Конечно, в США осталось еще много людей, представляющих старую Америку – нравственно здоровую, благочестивую и трудолюбивую. Они еще могут прокатить парочку Байден – Харрис на следующих выборах.

    Мы, в России, оказываемся перед необходимостью как-то определить свою позицию в конфликте между гендерными большевиками и сторонниками христианской цивилизации – особенно учитывая рвение прогрессистов продвигать свою идеологию по всему миру (вспомним ЛГБТ-флаги на американских посольствах). И наше место тут очевидно – Россия естественным образом отторгает все это сумасшествие и тяготеет к своим православным корням.

    Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома: в частности, прекратить антиконституционные, несправедливые и бессмысленные преследования сектантов. История отводит нам место хранителей и защитников христианского наследия нашей цивилизации – и мы должны принять возложенную на нас миссию.


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