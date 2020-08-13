Харрис обвинила Трампа в высокой смертности от COVID-19 в США

Глава американского государства Дональд Трамп несет ответственность за высокую смертность от коронавируса в США, заявила кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис.

По ее словам, причина, по которой США «пострадали сильнее, чем любое другое развитое государство», заключается в том, что «Трамп с самого начала был не в состоянии воспринять этот вирус со всей серьезностью», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Харрис заявила, что Трампу следовало «увеличить число тестирований». Она поставила Трампу в вину «его колебания по поводу необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок, его заблуждение, что он разбирается лучше, чем эксперты».

Как заявила Харрис, «это стало причиной того, что каждые 80 секунд от COVID-19 умирает один американец», а США оказались в «глубочайшем экономическом кризисе со времен Великой депрессии».

«Вот что происходит, когда мы выбираем человека, не подходящего для этой работы», – сказала она.

Напомним, Трамп выразил удивление в связи с выбором сенатора Камалы Харрис в качестве напарника Джозефа Байдена в предвыборной кампании и кандидата в вице-президенты США от демократов.

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