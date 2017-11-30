В ЮАР разгромили магазины H&M после скандала с «самой крутой обезьянкой»

Шведская марка H&M была вынуждена временно закрыть несколько магазинов в ЮАР после того, как сторонники партии «Борцы за экономическую свободу» разгромили торговые точки из-за появившегося в Сети фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».

«Из-за обеспокоенности по поводу безопасности наших сотрудников и клиентов мы временно закрыли все магазины в этом районе. Ни один из наших сотрудников или клиентов не пострадал. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и откроем магазины, как только она станет более безопасной», – говорится в заявлении компании H&M.

Там также отмечается, что организация не приемлет расизм и предвзятость в любой форме, пишет New York Times.

Тем временем в интернете появились видео и фотографии протестующих, которые крушат магазины торговой марки, опрокидывают манекены и вешалки, разбрасывают одежду.

Look at the lawlessness!!! This is at H&M pic.twitter.com/UvpHEYS9dQ — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 13 января 2018 г.

Известно, что демонстрации прошли в торговых центрах Кейптауна и Претории, а также в нескольких районах Йоханнесбурга и вокруг него.

[IMPORTANT NOTICE]: All the stores of that racist retailer @hmsouthafrica are CLOSED. Racism must fall and we will never tip toe around racists. pic.twitter.com/eqmw885k6X — Floyd Shivambu (@FloydShivambu) 13 января 2018 г.

Лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема заявил, что не станет извиняться за то, что сделали его сторонники в магазинах H&M, и добавил, что их действия – только начало.

Во вторник сообщалось, что против новой рекламы производителя одежды H&M выступил форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, а канадский певец The Weeknd даже разорвал с фирмой контракт.

Вместе с тем мать пятилетнего мальчика-модели, который рекламировал продукцию шведского производителя одежды H&M с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях», Терри Манго заявила, что обвинения компании в расизме являются «ненужными».