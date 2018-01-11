Мать чернокожего мальчика-модели не увидела расизма в рекламе H&M

Мать пятилетнего мальчика-модели, который рекламировал продукцию шведского производителя одежды H&M с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях», Терри Манго, заявила, что обвинения компании в расизме являются «ненужными», пишут западные СМИ.

Как передает «Российская газета», женщина выступила против протеста, попросив общественность успокоиться.

По словам Терри Манго, она не видит расизма в надписи на кофте.

«Мой сын снимался в самых разных нарядах, но людям почему-то кажется, что они имеют право их обсуждать», – заявила Манго.

Во вторник сообщалось, что против новой рекламы производителя одежды H&M выступил форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, а канадский певец The Weeknd даже разорвал с фирмой контракт.