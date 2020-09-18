Литва пообещала «адекватный ответ» на закрытие границы с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа пригрозил Белоруссии ответными действиями в случае, если Минск решится перекрыть белорусско-литовскую границу.

«Я считаю, что это провокация без конкретного основания. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях существует зеркальный принцип – границы могут быть закрыты с обеих сторон», – цитирует Науседу «Sputnik Литва».

Науседа обсудил этот вопрос с польским коллегой Анджеем Дудой. В ходе переговоров лидеры сошлись во мнении, что не было предпринято никаких активных действий для оправдания «угроз» с белорусской стороны. Науседа отметил, что литовские пограничники работают в обычном режиме и передвижение через литовско-белорусские пограничные переходы также происходит как обычно.

Литовский премьер Саулюс Сквернялис подтвердил, что страна примет «адекватные меры», если Минск закроет границу. Он подчеркнул, что грузовики через белорусско-литовскую границу идут в обе стороны.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика вынуждена закрыть госграницу с Польшей и Литвой и усилит ее с Украиной. Лукашенко призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

Границы республики охраняются в усиленном режиме, заверил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

Белорусский политолог Дмитрий Болкуне заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что заявление Лукашенко может быть направлено на «запугивание населения» и «вызовет еще больший раскол в обществе».