«Википедия» «переименовала» Киев

Общедоступная универсальная интернет-энциклопедия «Википедия» изменила правило написания названия столицы Украины на английском языке и теперь стала использовать Kyiv вместо Kiev, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы Kiev во Всемирной сети. Отныне «Википедия» пишет Kyiv, а не Kiev», – написал Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, сложность заключалась в том, что «Википедия» использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

«Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали – в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярней в авторитетных источниках, чем Kiev, – добавил министр.

В июле Кулеба сообщал, что социальная сеть Facebook изменила правило написания названия столицы Украины на английском языке и стала использовать Kyiv вместо Kiev.