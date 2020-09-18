Кремль оценил эффективность мер против коронавируса

Принятые в России меры по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии являются своевременными, эффективными и хорошо продуманными, в том числе по сравнению с Европой и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле оказанные россиянам меры поддержки в период пандемии недостаточными.

Он отметил, что если взять показатели, в том числе роста безработицы по Америке и странам Европы, и сравнить их с российскими, то станет «видно, что меры наши действительно сработали».

«Второе. Существует огромное количество стран, которые потратили – естественно, в пропорциях к объему экономики, населения и так далее – большие деньги. Были страны, которые раздавали так называемые «вертолетные деньги». Это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики. Поэтому, президент об этом говорил, меры эффективные, своевременные и хорошо продуманные», – отметил Песков.

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