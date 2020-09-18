Кремль увидел в ситуации с «отравлением» Навального слишком много абсурда

В ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального слишком много абсурда, в Кремле никому на слово верить не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «в этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово», потому «на слово мы никому верить не собираемся», передает РИА «Новости».

Также пресс-секретарь заявил, что бутылка, которая могла стать уликой в пользу «отравления» Навального, была вывезена из России, и возникает вопрос о том, почему это было сделано.

Он напомнил, что, по оценке специалистов-токсикологов, если бы на бутылке были следы боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти – не успел бы».

«Количество абсурда и вопросов растет с каждым днем. Единственное, что может действительно пролить свет на произошедшее – обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей по анализированию ситуации», – заключил Песков.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. При этом Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб блогера.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.