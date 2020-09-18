Анонсирован старт отборочного этапа Олимпиады кружкового движения НТИ.Junior

В субботу стартует отборочный этап второго сезона «Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior», который реализуется совместно с кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), АНО «Платформа НТИ» и Агентством стратегических инициатив.

В 2020 году школьники пятых, шестых и седьмых классов будут соревноваться дистанционно. В финалы конкурса смогут выйти 1 тыс. 980 учащихся, а победителями станут 45 команд – около 180 человек со всей России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Второй сезон конкурса стартовал 1 сентября и в этом году пройдет в дистанционном формате – это не только обеспечит безопасность ребят, но и позволит создать инклюзивную среду для всех талантливых школьников.

Таким образом, в олимпиаде смогут принять участие школьники и из отдаленных населенных пунктов или, например, с ограниченными возможностями здоровья.

Как и в первом сезоне, соревнования пройдут по пяти сферам: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания», «Технологии для человека».

«Оба этапа соревнований – отборочные туры и финал – пройдут полностью в дистанционном формате. Отборочный этап мы начинаем уже завтра, и продлится он ровно месяц, по 19 октября, но зарегистрироваться можно вплоть до 16 октября. В настоящее время мы уже получили 4073 заявки из 75 регионов России. Дистанционный формат позволит ребятам из отдаленных уголков страны соревноваться наравне с другими конкурсантами», – прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Он уточнил, в пятерку лидеров по числу регистраций вошли Московская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, Москва и Удмуртская Республика. Заявки пришли из 239 городов, причем среди них много малых городов России: Адыгейск, Дедовск, Звенигород, Талдом, Иннополис, Шатура, Истра, Кыштым, Лесозаводск и другие.

«Заключительные этапы олимпиады начнутся 15 ноября и закончатся 13 декабря. В финал в каждом федеральном округе и в Москве пройдут 220 участников: по 44 по каждой сфере. Всего мы ожидаем 1 тыс. 980 финалистов со всей России. В каждом федеральном округе по каждой сфере победит одна команда. То есть в олимпиаде победит 45 команд – это около 180 человек со всей России», – уточнил Даванков.

Отборочные соревнования и финалы будут проходить по восьми федеральным округам и отдельно по Москве. Таким образом, участники будут соревноваться не со всей страной, а только с теми ребятами, которые живут в том же федеральном округе.

«В прошлом году финалисты приезжали на площадки проведения финала, но в этом году из-за угрозы пандемии они останутся дома. Дистанционный формат решает несколько задач: он безопасен и одновременно более доступен: для участия необходим только компьютер с доступом в интернет, а значит проявить себя наравне с другими смогут и, например, ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, дистанционный формат накладывает ограничения на использование оборудования, однако разработчики заданий планируют активно использовать различные симуляторы и «аватаров» – операторов, которые будут выполнять указания и инструкции финалистов в прямом эфире», – отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

В отборочном этапе подготовлены межпредметные задания. Участникам потребуются знания как по школьным предметам: информатике, математике, физике, биологии – так и за рамками школьной программы. Школьников ждут задачи по программированию, 3D-моделированию, проектированию электрических схем, небесной механике и даже истории компьютерных игр.

После подведения итогов отборочного этапа специально обученные модераторы будут объединять финалистов в команды и помогать им подготовиться к заключительному этапу. Также разработчики олимпиады подготовили список материалов для самоподготовки по каждой сфере – как для школьников, так и для наставников. Готовиться к олимпиаде можно и на специальных площадках в разных городах.

«По всей стране открыто более 500 площадок подготовки к Олимпиаде Кружкового движения НТИ – в школах, при вузах, на базе кванториумов, ЦМИТов и так далее. Юниорский трек проводится во второй раз, но Олимпиада Кружкового движения НТИ для старшеклассников уже отметила пятилетие. За это время она стала главным способом вовлечения школьников в технологическую повестку. В прошлом году олимпиада охватила более 80 тыс. школьников, но наша цель амбициознее. Мы хотим дотянуться до каждого школьника, чтобы у каждого ребенка в стране появился технологический кружок в шаговой доступности, где бы он мог готовиться к соревнованиям, а также была возможность собирать свои кружки, вырастать в технологические команды и впоследствии становиться конкурентоспособными компаниями, которые помогут укрепить позиции нашей страны в мире. Для достижения этой цели президент России Владимир Путин подписал поручение о создании на базе школ сети кружков по модели Кружкового движения НТИ и об организации технологической олимпиады в статусе всероссийской. Сейчас мы работаем над этой задачей совместно с Министерством просвещения и Общественной палатой», – добавила директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко

Финалы «Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior» будут проходить с 15 ноября по 13 декабря. Принять участие в них сможет порядка 2 тыс. человек. В каждом федеральном округе и в Москве испытания будут проходить отдельно и в течение одного дня.

Серию из девяти финалов 15 ноября откроет Дальневосточный федеральный округ. Затем соревнования пройдут в Уральском (22 ноября), Северо-Кавказском (28 ноября), Приволжском (29 ноября), Северо-Западном (5 декабря), Южном (6 декабря) и Центральном (12 декабря) федеральных округах. 13 декабря завершит финальные испытания Москва.

В каждом округе финал будет проходить за один день. После церемонии открытия финалистов ждут испытания на специализированных онлайн-платформах. Итоги подведут в этот же день – результаты объявят на общем закрытии, в каждом федеральном округе по каждой сфере победит одна команда.

«Для участия в финале участникам понадобится только компьютер или ноутбук с доступом в интернет. Все остальное мы берем на себя: каждый школьник получит программное обеспечение, если оно платное, либо инструкции по установке, если оно бесплатное. Мы хотим, чтобы ребятам было комфортно и интересно соревноваться. Поэтому наши задания будут иметь некий сюжетный контекст. Например, в сфере «Технологии для космоса» финалистам предстоит заняться спасением лунной базы. Мы ожидаем от наших участников не только глубоких знаний в разных сферах, но и использования практических навыков в области технологий. Главная задача конкурса – заинтересовать школьников, познакомить их с миром прорывных технологий, вовлечь их в инженерное образование. Технологии – это не магия, а навык, который может освоить каждый», – подчеркнул президент Ассоциации участников технологических кружков, секретарь Олимпиады Кружкового движения НТИ Алексей Федосеев.

Принимая участие в «Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior», школьники на практике познакомятся с современными технологиями и примерят на себя роли настоящих инженеров, конструкторов, программистов и аналитиков. Также они получат новые знания по разным предметам, гораздо шире, чем в среднем дает школьная программа.

В дальнейшем участники олимпиады смогут принять участие в других проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Кружкового движения НТИ. Также у них будет возможность в будущем выступить и на Олимпиаде Кружкового движения НТИ для 8-11 классов и получить льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы России.

Напомним, «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» – это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможности».