США выделили 350 млрд долларов на конкуренцию с Китаем

Демократы в Сенате Конгресса США представили законопроект, предполагающий выделение более чем 350 млрд долларов для укрепления американской экономики с целью конкуренции с Китаем, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа.

«Законопроект предусматривает значительные новые инвестиции для того, чтобы восстановить экономику США и предоставить нашим рабочим, предпринимателям, исследователям и производителям навыки и поддержку, которые необходимы для того, чтобы перегнать Китай и быть успешными в 21 веке», – передает ТАСС текст заявлении. Отмечается, что для этих нужд предложено выделить более 350 млрд долларов.

Законопроект был поддержан 11 законодателями-демократами. Большинством в верхней палате американского законодательного органа в настоящее время обладают республиканцы.

Офис сенатора Шеррода Брауна сообщил, что законопроект предполагает значительные инвестиции для перестройки американской экономики и поддержки американских рабочих, предпринимателей, ученых и производителей, чтобы противостоять КНР.

В сообщении говорится, что законопроект руководствуется четырьмя «столпами»: инвестициями в конкурентоспособность Америки, поддержкой американских союзов, восстановлением и продвижением основанной на ценностях внешней политики, а также обеспечением расплаты Китая «за его хищнические действия».

Напомним, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. После США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Затем Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.

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