Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации – это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление», – заявил Лавров в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости».

«Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность», – подчеркнул глава российского МИД.

«Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Россию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры – Тихановская и другие – все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию», – заявил Лавров.

В качестве примера министр напомнил, что «на начальном этапе кризиса» в Белоруссии оппозиция заявляла, что они «никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом».

«При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи», – отметил Лавров.

По его словам, среди этих задач, в частности, было «последовательное вытеснение русского языка, белоруссизация всех сторон жизни».

«Мы не против белорусского языка, но когда берут пример с Украины, когда государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения, – это уже враждебный акт, в случае Украины нарушающий ее конституцию. Если такое же предложение будет внесено в белорусское правовое поле, то это уже будет нарушать конституцию Белоруссии, не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств и языковых меньшинств и многое другое», – констатировал глава российского МИД.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции, о создании которого сообщила Тихановская, является попыткой захвата власти в республике.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.