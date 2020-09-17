Врач: Нетребко не должна лишиться вокальных данных из-за болезни

За то время, пока врачи изучают коронавирусную инфекцию, каких-либо изменений в голосе пациентов или в их вокальных способностях на сегодняшний день замечено не было, а значит и у заболевшей оперной певицы Анны Нетребко подобных последствий быть не должно, заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

Оперная певица Анна Нетребко заболела коронавирусной инфекцией, после чего ее госпитализировали. Сама артистка сообщила, что уже идет на поправку.

«Есть люди, которые болеют коронавирусом тяжело, осложненно и даже умирают, но подавляющее большинство выздоравливает. Причем без каких-либо последствий. Тем более, что нам известно уже достаточно большое число медийных личностей, которые переболели и вернулись к своей работе», – говорит Пальман.

Он отмечает, что за то время, пока врачи изучают данную инфекцию, каких-либо изменений в голосе пациентов или в их вокальных способностях на сегодняшний день замечено не было. Из этого можно сделать вывод, что и у заболевшей оперной певицы подобных последствий быть не должно.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что переболела COVID-19 и поблагодарила врачей за помощь в борьбе с заболеванием.