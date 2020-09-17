Скабеева рассказала о выздоровлении от коронавируса

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что переболела коронавирусом. Она поблагодарила медиков за помощь и добавила, что уже вылечилась.

«Хочется сказать спасибо врачам! Эта фотография сделана во второй день моего законного отпуска. Будучи крайне дисциплинированным, – мой организм заболел именно во время долгожданных каникул (чтобы без отрыва от производства, видимо)», – подписала Скабеева снимок в Instagram.

«38,5. Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно). Больше всего мне не понравились уколы в живот. Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше», – отметила ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия».

Скабеева добавила, что уже вылечилась и выписалась из больницы. Она призвала всех не пренебрегать мерами предосторожности и беречь здоровье.

«Всем добра. Здоровья. А я надеюсь на большое количество антител. Прививка, видимо, мне теперь не нужна!» – заключила телеведущая.