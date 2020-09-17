Священник сорвался с обрыва в Крыму

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму погиб мужчина, следователи проверяют сведения об инциденте, сообщила старший помощник главы крымского СУ СК Ольга Постнова.

«По факту смерти мужчины и травмирования ребенка (на Херсонесе) проводится доследственная проверка», – сказала РИА «Новости» Постнова.

Отмечается, что погибший был клириком храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках Александром Шумским.

Источники агентства в экстренных службах города уточнили, что священнослужитель приехал в Севастополь на отдых. По этим данным, мужчина сорвался с обрыва и получил смертельные ранения. Инцидент произошел 16 сентября вечером.

В августе 2019 года девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии.