Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Якутии

Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщили в региональной службе спасения.

В ночь с пятницы на субботу в службу спасения республики поступило сообщение, что в районе поселка Чульман Нерюнгринского района со скалы сорвалась девушка, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что девушка оступилась и упала во время отдыха с молодым человеком на «Скале любви» (народное название).

Операция по спасению девушки началась в четыре утра и продлилась два часа.

Начальник поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа сообщил, что спасатели подъехали на место инцидента «в полной темноте». При этом сразу возникли сложности, так как «малейшая неосторожность вызывает камнепад, а внизу пострадавшая».

«Наладили переправу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, девушка была в сознании, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки и со всеми предосторожностями подняли наверх, передали врачам скорой помощи», – рассказал он.

Напомним, в июле девушка выжила после падения под поезд в столичном метро.