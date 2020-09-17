Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 17 сентября 2020, 03:30 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 13 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 17 градусов. На протяжении всего дня ожидается дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 5-7 м/с, с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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