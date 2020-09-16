Генсек ООН заявил об утрате контроля над вспышкой коронавируса

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Шведов выгоняют из Швеции

Обсуждение: 10 комментариев

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Генсек ООН заявил об утрате контроля над вспышкой коронавируса

    16 сентября 2020, 20:14

    Текст: Ксения Панькова

    Вспышка коронавируса выходит из-под контроля и является угрозой номер один глобальной безопасности в современном мире, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

    «Пандемия COVID-19 – это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую», – цитирует РИА «Новости» генсека ООН.

    Он отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в 1 млн потерянных из-за коронавируса жизней.

    «Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус – это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», – заявил Гутерреш.

    Вакцина от COVID-19 сама по себе не устранит кризис, вызванный пандемией, добавил генсек.

    Он отметил, что многие возлагают надежды на вакцину, однако, по словам генсека, от пандемии нет панацеи.

    «Одна вакцина не может разрешить этот кризис. Уж точно, не в ближайшем будущем», – сказал Гутерреш.

    Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в лечении, и обеспечить жизненно важное лечение для борьбы с распространением инфекции, для спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев.

    «Но… вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем – вакцина для людей», – заявил генсек.

    Кроме того, он призвал бороться с дезинформацией относительно вакцины от коронавируса.

    «С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность (в настроениях – прим. ВЗГЛЯД) в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире», – сказал Гутерреш.

    Он отметил сообщения, что многие люди в ряде стран говорят о своем нежелании или даже отказе от вакцины против COVID-19.

    «Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию», – подчеркнул генсек.

    Во вторник врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, человечество ждут более опасные инфекции.

    Ранее Гутерреш заявлял, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.


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