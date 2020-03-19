Генсек ООН объявил о начале всемирной войны против коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.

«Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу», – сказал Гутерриш, передает ТАСС.

Он отметил, что мир находится в беспрецедентной ситуации, в которой не могут применяться обычные правила.

«Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время», – подчеркнул глава ООН.

Генсек призвал мировых лидеров собраться и предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис, сообщает РИА «Новости».

Гутерриш приветствовал решение лидеров G20 созвать саммит, и отметил, что желает принять в нем участие.

«COVID-19 убивает людей, наносит удар по реальной экономике – торговле, цепочкам поставок, бизнесу, рабочим местам. Целые страны и города находятся в изоляции. Границы закрываются. Компании изо всех сил пытаются остаться в бизнесе, а семьи просто пытаются остаться на плаву», – отметил генсек.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.