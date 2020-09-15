Мясников призвал готовиться к болезням опаснее коронавируса

Коронавирус не так страшен, как о нем говорят, человечество ждут более опасные инфекции, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», – Мясников медик в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что с коронавирусом человечество уже сталкивалось прежде, и врачи знали, откуда ждать новую инфекцию.

Мясников добавил, что писал в своей книге пять лет назад, что человечеству угрожают не инфаркты или инсульты, которых все боятся, а инфекции.

По словам врача, в будущем следует готовиться к более опасной эпидемии.

«Может быть смертность до 30–35%. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», – предостерег он.

Мясников обратил внимание, что с начала пандемии коронавирус унес жизни около 900 тыс. человек.

Врач сравнил нынешний коронавирус с «испанкой», от которой за первые три месяца эпидемии умерли 30 млн человек. Он напомнил, что у этого гриппа было три возрастные группы риска – старики, люди среднего возраста и дети, в то время как коронавирус опасен, прежде всего, для людей старшего возраста.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших.

Также сообщалось о постепенном росте заболеваний коронавирусом в связи с сезонным снижением иммунитета россиян.