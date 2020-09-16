Никас Сафронов выступил против продажи тела Ленина Америке за миллиард долларов

Какую бы цену ни предложили за тело Ленина, его нельзя отдавать, поскольку для России это бесценный символ, да и китайцы не одобрят такой шаг, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный художник России Никас Сафронов, комментируя предложение американского художника приобрести тело советского вождя.

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна объявил о своих планах построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне, после чего обратился к Москве с предложением выкупить тело советского вождя. За него он готов заплатить более миллиарда долларов, если потребуется.

«Он знает прекрасно, что никто и никогда не отдаст Ленина, это чисто политическая история. Особенно сегодня, когда ценности укрепились, устаканились. Когда-то мой товарищ, иллюзионист Юрий Лонго, сказал: «Дайте мне Ленина, я его оживлю», но, естественно, никто не дал, потому что к тому времени у Ленина уже мозги разделились на четыре части».

Он также вспоминает, что в 1991 году музыкант Стас Намин предложил организовать международное коммерческое турне с телом Ленина, чтобы заработать большие деньги для России. По словам эксперта, тогда все в мире знали Ленина, и эта поездка могла принести стране 50–100 миллиардов долларов, но Намину так и не позволили это сделать.

«Это то же самое, что попросить Кремль и поставить его в Нью-Йорке как экспонат музейный. Ленин – это уже символ. Нет советской власти, нет уже того понимания его значения, зато это для нас своего рода ценное воспоминание. К тому же мы таким образом однозначно испортим отношения с Китаем, который Ленина просто обожает», – считает Сафронов.

Он уверен, что Пекин не поймет продажу «ценного символа страны», а терять «друга, с которым Россия может противостоять всему Западу и Америке», точно не выгодно.

«Да и, во-первых, миллиард никто не даст, а во-вторых, страховая сумма картины Леонардо да Винчи «Джоконда» – миллиард долларов. А если бы ее продавали, она бы стоила 100 миллиардов, потому что нашлись бы люди, которые захотели бы купить. Но никто не будет ее продавать, равно как и Ленина. Сколько бы денег за тело Ленина не дали, это ничто, по сравнению с имиджем страны. Историю нельзя продать. Ленин для России, как дочь для матери. Разве можно продать дочь?» – резюмировал Сафронов.

Ранее представитель компании, депутат Госдумы Александр Ющенко также ответил на предложение американского художника выкупить тело Ленина. По его мнению, данная сделка неосуществима, так как «захоронение Ленина на Красной площади – это решение съезда высшего органа».