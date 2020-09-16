Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма

Следователи по уголовным делам о реабилитации нацизма обладают обширными познаниями в истории, изучали архивные документы, при необходимости обращаясь за содействием к ученым, рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В состав нового подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, в международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых», – сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что по данным уголовным делам проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе исторические. Кроме того, особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов.

«Следователь руководствуется, в том числе, существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И, конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность», – добавил глава СК.

Бастрыкин добавил, что часть уголовных дел о реабилитации нацизма уже находится на завершающей стадии.

«Часть уголовных дел – в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ», – передает РИА «Новости» слова главы СК.

Он отметил, что назначенное Симанову наказание в виде 200 часов обязательных работ полностью отвечает общественной опасности преступления.

«Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение», – заключил он.

Напомним, бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, приговорили к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».

Симанов сообщил, что не будет обжаловать приговор. Он объяснил свой поступок тем, что не знал полной информации о личности Власова.