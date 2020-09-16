Назван срок подписания контракта на создание атомного космобуксира

Госкорпорация «Роскосмос» до конца 2020 года подпишет контракт на разработку комплекса «Нуклон», включающего космический буксир с атомным реактором на борту, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Контракт на аванпроект по космическому комплексу «Нуклон» будет заключен к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полетов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год», – приводит слова Блошенко ТАСС.

Говоря о программе полета буксира «Нуклон», исполнительный директор отметил, что «это будет не просто тестовый старт с «черным ящиком», а сразу полноценная научная программа».

В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон).

«У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке – спутнику Юпитера и его исследованию», – сообщил Блошенко.

Исполнительный директор уточнил, что по конструкции космический буксир будет представлять собой транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой. Его главные особенности – способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки. Для понимания энергетических возможностей нового космического буксира Блошенко отметил, что, для сравнения, Международная космическая станция с помощью своих солнечных батарей вырабатывает не более 60 киловатт энергии.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл сроки запуска ядерного космического буксира.

В августе 2019 года макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс.

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